Russia Pushes for NATO Troop Reduction in Ukraine Talks

Polish Prime Minister Donald Tusk revealed that Russia desires to include NATO troop reduction in discussions about Ukraine's future. Tusk emphasizes the importance of unity among states, particularly with allies like the United States, in countering Russia's demands.

In a recent interview, Polish Prime Minister Donald Tusk disclosed Russia's intentions to negotiate a decrease in NATO forces as part of broader discussions on Ukraine's future.

Tusk highlighted that Russia's proposal includes a specific focus on reducing NATO's military presence in regions such as Poland.

He stressed the critical need for a robust coalition of states to stand united against Russia's agenda and maintain strong alliances, notably with the United States.

