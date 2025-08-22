California and Texas in a Redistricting Tug-of-War: The Battle for Congressional Seats
California's Democratic lawmakers, led by Governor Gavin Newsom, are redefining political maps to secure more congressional seats, countering potential gains for Republicans in Texas. The push for quick passage aims to offset Texas's new map, which Democrats argue weakens minority voting power, igniting a broad redistricting clash.
California state lawmakers are racing against time to pass newly drawn political maps that aim to secure additional congressional seats for Democrats. This move counters a Republican redistricting plan in Texas that is part of a broader strategy to strengthen President Donald Trump's influence in the U.S. Congress.
Governor Gavin Newsom is leading the charge in Sacramento, leveraging a Democratic super-majority in pursuit of voter support by November 4. The plan seeks to offset a Texas bill backed by Trump, which aims to shift five Democratic seats to Republican control, a critical maneuver as the 2026 midterm elections approach.
The bipartisan approach to redistricting in California, established in 2008, is now sidelined in what Democrats have called an emergency response to perceived GOP gerrymandering tactics in Texas. Tensions highlight a nationwide struggle over redistricting, with various states pursuing similar changes to consolidate political gains.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
India very close to China in purchasing Russian oil, you are going to see so much secondary sanctions: Trump
US President Donald Trump's first tranche of 25% tariffs on India comes into effect.
Trade Tensions Surge as Trump's Tariff Strategy Unfolds
BJP Denounces Trump's 50% Tariff: A Misstep in US-India Relations
Tariff Tempest: Trump Reshapes Global Trade Dynamics