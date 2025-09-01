Left Menu

Global Call Against Terrorism at SCO Summit

At the annual SCO summit, Prime Minister Narendra Modi denounced terrorism, emphasizing a global, unified effort against it. He stressed the importance of connectivity respecting sovereignty while proposing a Civilizational Dialogue Forum. Modi reiterated India's focus on reforms, urging international cooperation in its development journey.

Devdiscourse News Desk | Tianjin | Updated: 01-09-2025 19:02 IST | Created: 01-09-2025 19:02 IST
In a powerful address at the annual SCO summit, Indian Prime Minister Narendra Modi denounced terrorism and proposed a concerted global effort to combat it. Addressing leaders like Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif and China's President Xi Jinping, Modi emphasized the importance of unity in opposing terrorism.

The prime minister underscored India's concerns about connectivity projects that bypass sovereignty, referencing China's Belt and Road Initiative. He also proposed creating a Civilizational Dialogue Forum under the SCO to celebrate ancient civilizations and enhance regional development.

Modi also highlighted India's ongoing reforms and development mantra of 'reform, perform, transform,' inviting global cooperation in its journey. He reiterated that India seeks to turn challenges, such as COVID-19 or economic instability, into opportunities for growth and collaboration.

