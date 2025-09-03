U.S. Military Intensifies Fight Against Narco-Trafficking
U.S. Defense Secretary Pete Hegseth announced a crackdown on narco-trafficking, following a strike on a Venezuelan vessel. The operation resulted in 11 fatalities. Hegseth emphasized the continuation of military actions, invoking a zero-tolerance stance against designated narco-terrorists in the southern Caribbean.
U.S. Defense Secretary Pete Hegseth declared an unwavering crackdown on narco-trafficking operations on Wednesday, emphasizing that recent military strikes mark only the beginning of an intensified campaign.
Hegseth articulated on Fox News that the U.S. is fully mobilized in its mission, utilizing resources in air and water to combat illegal narcotics trafficking.
The operation, endorsed by President Donald Trump, involved a strike on a Venezuelan vessel, resulting in 11 casualties, heightening U.S. military presence in the Caribbean region.
