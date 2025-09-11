Czechia Stands Firm: Drones and Diplomacy in Poland
Czech Foreign Minister Jan Lipavsky announced his decision to summon the Russian ambassador following an incursion of Russian drones into Polish airspace. On social media, Lipavsky labeled the incident as a Kremlin provocation and reiterated Czechia’s commitment to defending Alliance territory in solidarity with Poland.
Czech Foreign Minister Jan Lipavsky has taken decisive action by summoning the Russian ambassador. This follows reports of Russian drones breaching Polish airspace on Wednesday, escalating regional tensions.
Lipavsky, utilizing social media platform X, condemned the drone incursion as a 'pure provocation' by the Kremlin and emphasized Czechia's unwavering support for Poland.
The minister highlighted the importance of defending Alliance territory, reinforcing the message of solidarity and cooperation amidst rising geopolitical challenges.
