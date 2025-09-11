Left Menu

Czechia Stands Firm: Drones and Diplomacy in Poland

Czech Foreign Minister Jan Lipavsky announced his decision to summon the Russian ambassador following an incursion of Russian drones into Polish airspace. On social media, Lipavsky labeled the incident as a Kremlin provocation and reiterated Czechia’s commitment to defending Alliance territory in solidarity with Poland.

Updated: 11-09-2025 20:39 IST | Created: 11-09-2025 20:39 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
Czech Foreign Minister Jan Lipavsky has taken decisive action by summoning the Russian ambassador. This follows reports of Russian drones breaching Polish airspace on Wednesday, escalating regional tensions.

Lipavsky, utilizing social media platform X, condemned the drone incursion as a 'pure provocation' by the Kremlin and emphasized Czechia's unwavering support for Poland.

The minister highlighted the importance of defending Alliance territory, reinforcing the message of solidarity and cooperation amidst rising geopolitical challenges.

