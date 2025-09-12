Left Menu

Odisha CM Congratulates New Vice President and Engages in Health Talks

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi congratulates C P Radhakrishnan on becoming India's 15th Vice President. During his Delhi visit, Majhi discusses healthcare initiatives with BJP President J P Nadda and Odisha Health Minister Mukesh Mahaling, focusing on improving the state's health infrastructure.

Devdiscourse News Desk | Bhubaneswar | Updated: 12-09-2025 13:08 IST | Created: 12-09-2025 13:08 IST
Mohan Charan Majhi
  • Country:
  • India

On Friday, Odisha's Chief Minister Mohan Charan Majhi celebrated a significant political milestone as he extended warm congratulations to C P Radhakrishnan, who was sworn in as the 15th Vice President of India. Majhi attended the oath-taking ceremony in Delhi, where President Droupadi Murmu administered the oath of office.

Majhi expressed his enthusiasm on social media, stating, "Heartiest congratulations to Shri @CPRGuv Ji on his new role. I wish him a successful tenure dedicated to upholding democratic values and strengthening our nation's parliamentary traditions." This marks an important moment in Indian politics.

During his visit to the national capital, Majhi, alongside Odisha Health Minister Mukesh Mahaling, engaged in discussions with BJP President and Union Health Minister J P Nadda. The talks focused on enhancing Odisha's healthcare services, infrastructure development, and future strategies, underlining a strong commitment to people-centric initiatives.

