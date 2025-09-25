Poland's PM Warns Against Illusions on Trump's Ukraine Stance
Poland's prime minister has warned against misinterpreting Donald Trump's recent remarks about Ukraine. While Trump expressed optimism about Kyiv reclaiming Russian-occupied territory, there are concerns he may lessen U.S. involvement in European defense. Differing views exist among Polish leaders about the roles of the EU and NATO.
Poland's prime minister issued a cautionary statement on Thursday, urging against any 'illusions' regarding Donald Trump's position on Ukraine. This comes after Trump remarked on the possibility of Kyiv reclaiming Russian-occupied territories, signaling a potential shift in U.S. involvement.
Trump's comments on Tuesday sparked both relief and skepticism, as some interpreted them as a sign that the U.S. might step back, placing more responsibility on Europe to support Ukraine. 'Behind this surprising optimism lies a promise of reduced U.S. involvement,' Tusk noted on social media platform X.
Polish President Karol Nawrocki and former Polish leader Donald Tusk hold differing views on Europe's role. Nawrocki prioritizes U.S. relations over EU defense involvement, whereas Tusk advocates for a collaborative approach involving NATO, the EU, and the U.S.
