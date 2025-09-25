Aaditya Thackeray Refutes Hindi Domination Claims Amidst Mumbai's Diversity
Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray downplayed concerns of Hindi dominance in Maharashtra, advocating for Mumbai's inclusivity. He criticized selective focus in public discourse, defending Mumbai's welcoming nature. Thackeray further addressed cultural preservation and dismissed allegations of nepotism tied to his political career.
- Country:
- India
In a recent address at the India Today Conclave, Aaditya Thackeray, a prominent figure from Shiv Sena (UBT), dismissed assertions of widespread 'Hindi imposition' within Maharashtra. He urged against sensationalizing isolated incidents, emphasizing Mumbai's longstanding tradition of inclusivity.
Thackeray challenged the selective nature of public discourse by questioning why incidents of discrimination against Marathi people, particularly in housing, have not been given similar attention. He underscored the city's welcoming spirit, attributing its openness and success to the presence and principles of Shiv Sena (UBT).
Discussing cultural preservation, Thackeray highlighted the importance of safeguarding Mumbai's identity against potential threats. He also proudly defended his family legacy against claims of nepotism, while linking recent political issues to broader national concerns like unemployment and inequality.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Maharashtra Minister Yogesh Kadam Supports Flood-Affected Farmers
Uddhav Thackeray Urges Loan Waiver for Flood-Hit Maharashtra Farmers
Devastating Floods Ravage Maharashtra's Agricultural Heartland
Maharashtra Takes Lead in Solar Revolution Under PM-KUSUM Scheme
IMD Issues Alerts for Rainfall in Maharashtra's Vidarbha Region