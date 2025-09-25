Left Menu

Aaditya Thackeray Refutes Hindi Domination Claims Amidst Mumbai's Diversity

Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray downplayed concerns of Hindi dominance in Maharashtra, advocating for Mumbai's inclusivity. He criticized selective focus in public discourse, defending Mumbai's welcoming nature. Thackeray further addressed cultural preservation and dismissed allegations of nepotism tied to his political career.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-09-2025 20:06 IST | Created: 25-09-2025 20:06 IST
Aaditya Thackeray Refutes Hindi Domination Claims Amidst Mumbai's Diversity
Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray (File Photo/ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

In a recent address at the India Today Conclave, Aaditya Thackeray, a prominent figure from Shiv Sena (UBT), dismissed assertions of widespread 'Hindi imposition' within Maharashtra. He urged against sensationalizing isolated incidents, emphasizing Mumbai's longstanding tradition of inclusivity.

Thackeray challenged the selective nature of public discourse by questioning why incidents of discrimination against Marathi people, particularly in housing, have not been given similar attention. He underscored the city's welcoming spirit, attributing its openness and success to the presence and principles of Shiv Sena (UBT).

Discussing cultural preservation, Thackeray highlighted the importance of safeguarding Mumbai's identity against potential threats. He also proudly defended his family legacy against claims of nepotism, while linking recent political issues to broader national concerns like unemployment and inequality.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Controversy Arises Over Police Remarks About Meena Community

Controversy Arises Over Police Remarks About Meena Community

 India
2
Solarworld Energy's IPO Sparks Massive Investor Interest

Solarworld Energy's IPO Sparks Massive Investor Interest

 India
3
Abbas Pledges Global Cooperation for Peace in Gaza

Abbas Pledges Global Cooperation for Peace in Gaza

 Global
4
India's Path to AI Self-Reliance: Bridging Technology and Language

India's Path to AI Self-Reliance: Bridging Technology and Language

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI, digital twins and blockchain drive global shift to Industry 5.0

Smart agriculture needs urgent data quality overhaul to harness AI’s potential

How travel and migration accelerate epidemic spread

AI cuts hours from viral testing, saving biopharma firms weeks of work annually

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025