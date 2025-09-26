Dhinakaran Warns Seeman Over Remarks on Iconic Tamil Leaders
AMMK leader TTV Dhinakaran criticized NTK's Seeman for his comments against former Tamil Chief Ministers C N Annadurai and M G Ramachandran, issuing a warning of state-wide backlash if such remarks persist.
TTV Dhinakaran, the general secretary of Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK), issued a stern rebuke to Naam Tamilar Katchi (NTK) chief coordinator Seeman on Friday. Dhinakaran condemned Seeman's derogatory remarks aimed at Tamil Nadu's esteemed former Chief Ministers C N Annadurai and M G Ramachandran.
Dhinakaran cautioned that the state's citizens would hold Seeman accountable if he continued to disrespect these revered leaders, who are celebrated for their significant contributions to political philosophy and governance aimed at public welfare.
Seeman had previously made critical comments during a media interaction, targeting Tamilaga Vetri Kazhagam led by actor Vijay and consequently disparaging Annadurai and MGR. Dhinakaran, reaffirming his disapproval through social media, emphasized the enduring legacy of Annadurai and MGR in the hearts of Tamil Nadu's populace.
