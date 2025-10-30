Left Menu

Karnataka Governor Hospitalised: CM Siddaramaiah Offers Support

Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot has been admitted to the hospital with high fever. Chief Minister Siddaramaiah visited him to offer well wishes. The incident followed a trip to Madhya Pradesh where Gehlot attended several events, possibly leading to fatigue-related symptoms.

Updated: 30-10-2025 20:02 IST | Created: 30-10-2025 20:02 IST
Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot has been hospitalised with a high fever, according to hospital officials on Thursday.

Chief Minister Siddaramaiah visited Gehlot in the hospital, expressing his concern and wishing a swift recovery.

Gehlot, recently returned from Madhya Pradesh where he was engaged in multiple events, may have experienced fatigue, contributing to his current health issues, officials at Manipal Hospital report.

(With inputs from agencies.)

