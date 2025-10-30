Karnataka Governor Hospitalised: CM Siddaramaiah Offers Support
Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot has been admitted to the hospital with high fever. Chief Minister Siddaramaiah visited him to offer well wishes. The incident followed a trip to Madhya Pradesh where Gehlot attended several events, possibly leading to fatigue-related symptoms.
Karnataka Governor Thaawarchand Gehlot has been hospitalised with a high fever, according to hospital officials on Thursday.
Chief Minister Siddaramaiah visited Gehlot in the hospital, expressing his concern and wishing a swift recovery.
Gehlot, recently returned from Madhya Pradesh where he was engaged in multiple events, may have experienced fatigue, contributing to his current health issues, officials at Manipal Hospital report.
