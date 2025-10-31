Tensions Rise Over U.S. Military Presence in Venezuela
President Donald Trump denied plans for strikes in Venezuela, contradicting previous comments. As U.S. military operations expand in the Caribbean, claims of drug ties between Venezuela's government and opposition groups heighten tensions. Trump faces scrutiny over the legality of military actions amid escalating geopolitical conflict.
President Donald Trump on Friday denied that he is considering military strikes inside Venezuela, conflicting with his prior statements as anticipation grows over U.S. drug-trafficking operations expanding in the region. Significant military presence, including fighter jets and troops, is bolstered by the arrival of the Gerald Ford aircraft carrier group.
When questioned aboard Air Force One about potential Venezuela strikes, Trump remarked 'No,' creating ambiguity about whether he dismissed future strikes or merely indicated no resolution yet. Trump's administration previously announced plans to target drug-related assets in Venezuela.
The U.S. offensive in drug-trafficking zones has already targeted 14 vessels and killed 61 people. Allegations of Venezuela's military involvement in drug trade persist, while U.S. seeks Maduro's ouster. Concerns among Democratic lawmakers increase as military actions' legality comes under scrutiny.
