Amrinder Singh Raja Warring's Apology Sparks Political Turmoil in Punjab
Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Warring apologized after receiving backlash for derogatory comments about late Union Minister Buta Singh. His remarks, considered anti-Dalit, ignited responses from various political leaders, prompting calls for his removal from Congress. Warring maintains his comments were misinterpreted and disrespect was never intended.
- Country:
- India
Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Warring issued an apology following backlash from rival political parties over his alleged derogatory comments about late Union Minister Buta Singh, a respected Dalit leader.
The controversy erupted amidst the Tarn Taran assembly bypoll campaign, where Warring's remarks were deemed anti-Dalit, drawing criticism from Punjab State Scheduled Castes Commission and political figures, including Finance Minister Harpal Singh Cheema and BJP leaders.
Cheema and others demanded Congress take action, describing the remarks as harmful to the Dalit community's dignity, and criticizing the Congress for harboring prejudiced views. Meanwhile, Warring reiterated his apology, asserting no disrespect was intended towards Buta Singh.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Upheaval at FHFA: Inspector General Joe Allen's Removal Amid Political Turmoil
YSRCP Leader’s Arrest Sparks Political Turmoil in Andhra Pradesh
Dhinakaran Criticizes AIADMK's Leadership Choices Amidst Political Turmoil
High Stakes in Bihar: PM Modi's Visit Amid Political Turmoil
Political Turmoil and Reform: Javier Milei's Strategic Cabinet Overhaul