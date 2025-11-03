Left Menu

Amrinder Singh Raja Warring's Apology Sparks Political Turmoil in Punjab

Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Warring apologized after receiving backlash for derogatory comments about late Union Minister Buta Singh. His remarks, considered anti-Dalit, ignited responses from various political leaders, prompting calls for his removal from Congress. Warring maintains his comments were misinterpreted and disrespect was never intended.

Updated: 03-11-2025 21:42 IST | Created: 03-11-2025 21:42 IST
Amrinder Singh Raja Warring's Apology Sparks Political Turmoil in Punjab
Punjab Congress chief Amrinder Singh Raja Warring issued an apology following backlash from rival political parties over his alleged derogatory comments about late Union Minister Buta Singh, a respected Dalit leader.

The controversy erupted amidst the Tarn Taran assembly bypoll campaign, where Warring's remarks were deemed anti-Dalit, drawing criticism from Punjab State Scheduled Castes Commission and political figures, including Finance Minister Harpal Singh Cheema and BJP leaders.

Cheema and others demanded Congress take action, describing the remarks as harmful to the Dalit community's dignity, and criticizing the Congress for harboring prejudiced views. Meanwhile, Warring reiterated his apology, asserting no disrespect was intended towards Buta Singh.

(With inputs from agencies.)

