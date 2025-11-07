Impending Threat: Russian Tactical Maneuvers Against NATO
A German military official warns that Russia could launch a limited attack on NATO territories, depending on Western allies' actions. With recent drone incursions and discussions on Russia's current military capabilities, the potential for conflict remains a concern.
Russia has the capacity for a limited attack on NATO territory, contingent on Western allies' actions, according to a top German military authority.
Lieutenant General Alexander Sollfrank noted Russia's ability to conduct rapid, regionally-limited assaults due to its current military capabilities. Despite challenges in Ukraine, Sollfrank highlighted Russia's remaining combat strength.
Concerns rise with recent drone incursions and NATO warnings, questioning potential conflict escalation. The general stressed the interconnectedness of hybrid warfare tactics as part of Russia's broader strategy, aiming to probe NATO's defenses and gauge reactions.
