Dmitriev's Diplomatic Mission: U.S.-Russia Talks on Ukraine
Kremlin special envoy Kirill Dmitriev held discussions in Miami with U.S. representatives about a possible Ukrainian settlement. Upon returning to Moscow, Dmitriev will brief President Vladimir Putin on the U.S. proposals. The meeting included U.S. President Trump's envoy Steve Witkoff and his son-in-law Jared Kushner.
Kremlin spokesman Dmitry Peskov announced Monday that Kirill Dmitriev, Russia's special envoy, will brief President Vladimir Putin on U.S. proposals concerning Ukraine. This briefing is expected upon Dmitriev's return to Moscow from Miami.
Dmitriev, who arrived in Miami on Saturday, engaged in discussions with key U.S. figures about a potential settlement in Ukraine. These talks are part of ongoing efforts to address tensions in the region.
Among the U.S. representatives were President Donald Trump's envoy, Steve Witkoff, and his son-in-law, Jared Kushner. The discussions signal a continued dialogue between the two countries amidst challenging geopolitical circumstances.
