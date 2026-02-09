Left Menu

Karnataka's Political Chessboard: Shivakumar's Strategic New Delhi Visit

Karnataka Deputy Chief Minister D K Shivakumar plans to visit New Delhi for meetings with party leaders and officials, amid political tensions. His agenda includes discussions with the Union Water Resource Minister and strategizing against issues in the irrigation department. The visit occurs amidst a leadership tussle with Chief Minister Siddaramaiah.

Karnataka Deputy Chief Minister D K Shivakumar announced his upcoming visit to New Delhi, intended for meetings with significant party leaders and consultations with Union Water Resource Minister C R Patil.

Amid speculations about meeting Rahul Gandhi, Shivakumar refrained from confirming specifics but emphasized his responsibilities as Congress state president. The visit coincides with a political leadership tussle with Chief Minister Siddaramaiah.

Discussions will likely involve the Mekedatu balancing reservoir project and issues of mismanagement in the irrigation department, as Shivakumar ordered a Special Investigation Team to probe the alleged corruption. He plans to seek Chief Minister Siddaramaiah's approval for this political trip.

(With inputs from agencies.)

