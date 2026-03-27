Left Menu

Diplomatic Dialogue: Pakistan and China Unite for West Asian Peace

Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar and Chinese counterpart Wang Yi discussed peace efforts in West Asia. Affirming their commitment to peace and stability, they emphasized ending hostilities and resuming peace talks. Wang appreciated Pakistan's resilience and China's ambassador pledged continued support for Pakistan's economic activities.

Devdiscourse News Desk | Islamabad | Updated: 27-03-2026 21:10 IST | Created: 27-03-2026 21:10 IST
  • Country:
  • Pakistan

Pakistan's Foreign Minister, Ishaq Dar, engaged in a crucial discussion with his Chinese counterpart, Wang Yi, on Friday concerning peace initiatives in West Asia. The dialogue, as noted by Deputy Prime Minister Dar on platform X, encapsulated views on the region's evolving dynamics and the urgency of establishing stability.

Both parties stressed the necessity of halting hostilities, reviving peace negotiations, protecting civilians, ensuring maritime security, and upholding the United Nations Charter. They committed to pursuing diplomatic and dialogue-based solutions to disputes. China's Foreign Minister Wang expressed his country's admiration for Pakistan's ongoing efforts.

This diplomatic contact followed a significant meeting between the Chinese ambassador, Jiang Zaidong, and Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. During this interaction, Dar was acknowledged for Pakistan's economic resilience, with China pledging enduring trade and investment support.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Norway's Bold $12 Billion Defence Expansion Plan

Norway's Bold $12 Billion Defence Expansion Plan

 Global
2
Delhi Court Denies Sidduiqi's Document Plea Amid Ongoing ED Probe

Delhi Court Denies Sidduiqi's Document Plea Amid Ongoing ED Probe

 India
3
Unfiltered Insights: White House Launches Mobile App

Unfiltered Insights: White House Launches Mobile App

 United States
4
Crackdown on Synagogue Attack Plots in the Netherlands

Crackdown on Synagogue Attack Plots in the Netherlands

 Netherlands

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Inside China’s AI playbook: Low-cost models, global reach, and strategic control

Hidden cost of AI layoffs: Why firms may lose in the long run

Digital work isn’t all gains: Hidden costs of remote jobs

How AI is transforming manufacturing into circular, waste-free system

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026