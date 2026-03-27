Diplomatic Dialogue: Pakistan and China Unite for West Asian Peace
Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar and Chinese counterpart Wang Yi discussed peace efforts in West Asia. Affirming their commitment to peace and stability, they emphasized ending hostilities and resuming peace talks. Wang appreciated Pakistan's resilience and China's ambassador pledged continued support for Pakistan's economic activities.
- Country:
- Pakistan
Pakistan's Foreign Minister, Ishaq Dar, engaged in a crucial discussion with his Chinese counterpart, Wang Yi, on Friday concerning peace initiatives in West Asia. The dialogue, as noted by Deputy Prime Minister Dar on platform X, encapsulated views on the region's evolving dynamics and the urgency of establishing stability.
Both parties stressed the necessity of halting hostilities, reviving peace negotiations, protecting civilians, ensuring maritime security, and upholding the United Nations Charter. They committed to pursuing diplomatic and dialogue-based solutions to disputes. China's Foreign Minister Wang expressed his country's admiration for Pakistan's ongoing efforts.
This diplomatic contact followed a significant meeting between the Chinese ambassador, Jiang Zaidong, and Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. During this interaction, Dar was acknowledged for Pakistan's economic resilience, with China pledging enduring trade and investment support.
(With inputs from agencies.)
