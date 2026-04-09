Political Barbs: DMK vs AIADMK
DMK leader Udhayanidhi Stalin criticizes AIADMK's Edappadi K Palaniswami for making disparaging remarks about his father, Chief Minister M K Stalin. Palaniswami's pandemic-related comment has sparked controversy and condemnation. Udhayanidhi also reflects on Palaniswami's past allegiance to V K Sasikala and sarcastically wishes him longevity in politics.
DMK's Udhayanidhi Stalin has launched a scathing attack on Edappadi K Palaniswami, accusing the AIADMK leader of having an 'obsession' with criticizing him and his father, Chief Minister M K Stalin.
While campaigning, Palaniswami made a controversial 'pandemic remark' implying that Stalin would have perished had there been a pandemic during his regime, triggering backlash from DMK sympathizers and the Chief Minister himself.
In a campaign rally at Ponneri, Udhayanidhi recalled Palaniswami's association with V K Sasikala and denounced his ongoing verbal attacks. He sarcastically wished Palaniswami a long life, suggesting that he remain AIADMK's permanent general secretary.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Heated Accusations: Opposition Leader Targets Chief Minister's Model
Chief Minister's Run Ignites Fitness Fever in Jammu Village
M K Stalin is certain to become CM again, says Udhayanidhi during campaign in Villivakkam.
Assam Chief Minister's Fiery Response to Congress Allegations
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis inaugurates first phase of Mumbai Metro Line 2B from Mandale to Chembur.