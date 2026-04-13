Sanchez's Strategic Tango: Spain's Independent Course with China

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez makes his fourth visit to China, emphasizing Spain's preference for independent foreign relations, separate from U.S. President Donald Trump's vision. Sanchez seeks to strengthen economic ties with China, a move that garners domestic praise but concerns about deteriorating U.S. relations remain.

Devdiscourse News Desk | Updated: 13-04-2026 04:33 IST | Created: 13-04-2026 04:33 IST
Sanchez's Strategic Tango: Spain's Independent Course with China

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez embarks on his fourth visit to China, pursuing an independent diplomatic course that contrasts sharply with U.S. President Donald Trump's strategies. Despite criticisms from the U.S., Spain continues to advocate for a strategic partnership with China.

On Tuesday, Sanchez will meet Chinese President Xi Jinping to discuss geopolitics, positioning China as a stabilizing ally. Yet, experts warn that this diplomatic emphasis could exacerbate trade tensions. The United States remains Spain's most significant foreign investor, highlighting potential risks in distancing from Washington.

Chinese investments in Spain have surged, especially in the energy sector, encouraging bilateral trade. Sanchez's visit underscores potential economic benefits as Spain aims to address a burgeoning trade deficit. However, the absence of a business delegation this time signals tempered expectations, with no major trade deals anticipated.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Hungary's Political Shift: Tisza's Triumph Over Orban Ends 16-Year Rule

Hungary's Political Shift: Tisza's Triumph Over Orban Ends 16-Year Rule

 Global
2
New Zealand Rebounds: Cyclone Cleanup and Resilience

New Zealand Rebounds: Cyclone Cleanup and Resilience

 New Zealand
3
Australia's Non-Role in Strait of Hormuz Blockade

Australia's Non-Role in Strait of Hormuz Blockade

 Australia
4
Sanchez's Strategic Tango: Spain's Independent Course with China

Sanchez's Strategic Tango: Spain's Independent Course with China

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Cambodia’s STEM Gender Gap Persists Despite Rising Female Education Levels

ADB Study Shows Manufacturing Still Powers Growth in Developing Nations

Why gender pay gaps still exist in government jobs despite structured pay systems

Study Finds Rural Portugal Has Stronger Start-Up Potential Than Cities

