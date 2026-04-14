Prime Minister Modi's Anticipated Visit Ignites Stadium Preparations in Sikkim
In anticipation of Prime Minister Narendra Modi's proposed visit to Sikkim, Chief Secretary R Telang inspected Gangtok's Paljor Stadium. He stressed efficient inter-departmental coordination for venue preparations focusing on seating, safety, and essential services. Modi's visit will mark Sikkim's 50 years of integration with India.
Devdiscourse News Desk | Gangtok | Updated: 14-04-2026 16:49 IST | Created: 14-04-2026 16:49 IST
India
Chief Secretary R Telang conducted an inspection of Paljor Stadium in Gangtok on Tuesday, to ready the venue for an expected visit from Prime Minister Narendra Modi, officials reported.
Telang highlighted the importance of seamless inter-departmental coordination to ensure venue arrangements, including seating and safety protocols, function efficiently.
The visit is part of preparations for the PM's attendance at the event marking 50 years of Sikkim's integration with India, anticipated later this month according to Chief Minister Prem Singh Tamang.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Pope Leo's Visit Shines Light on Cameroon's Lingering Conflict
Sikkim Prepares for Prime Minister Modi's Visit
Prime Minister Modi's Swift Karnataka Visit: A Cultural Touchstone
Prime Minister Narendra Modi prays at Siddhpeeth Dat Kali Temple near Dehradun ahead of expressway inauguration.
Diplomatic Dialogues: Lavrov's Strategic Visit to China