Moscow Unleashes Massive Air Attack on Kyiv Amid Critical Missile Shortage

Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine, killing at least 20 people and revealing Kyiv's lack of U.S.-made interceptors. The assault, preceding a NATO summit, highlights Ukraine's vulnerability as Russia's air war escalates. Ukrainian officials plead for more defense aid from Western allies.

Devdiscourse News Desk | Russia Hammered Ukraine With Missiles And Dronesearly On Monday | Updated: 06-07-2026 19:07 IST | Created: 06-07-2026 19:07 IST
Moscow Unleashes Massive Air Attack on Kyiv Amid Critical Missile Shortage
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a devastating overnight assault, Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine, including its capital Kyiv, resulting in at least 20 deaths. The attack underscored Ukraine's critical shortage of U.S.-made interceptors, a situation worsening amidst Russia's escalating air war.

As Ukraine grapples with diminishing stocks of Patriot missiles, President Volodymyr Zelenskiy calls on Western allies for additional defense aid. With a mere 37 missiles intercepted on Monday, Ukraine's vulnerability was exposed just before a crucial NATO summit discussing strategies for peace and defense.

Despite this setback, Ukrainian forces claimed strikes on Russian targets as tensions continue. As search operations for survivors persist, calls for action grow louder, with officials urging the U.S. and Europe to leverage their capabilities to halt these relentless attacks.

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