NATO's Burden Shift: Canada Steps Up
Canadian Prime Minister Mark Carney announced that NATO's burden-sharing shift, previously advocated by U.S. President Donald Trump, is already underway. He noted that Europe and Canada are increasingly taking more responsibility within the alliance. Carney spoke to the press before attending a NATO summit in Ankara, Turkey.
Canadian Prime Minister Mark Carney declared on Wednesday that NATO is experiencing a shift in burden-sharing, a change long advocated by U.S. President Donald Trump.
Europe and Canada, according to Carney, are assuming more roles and responsibilities within the alliance.
Carney addressed reporters in Ankara, the Turkish capital, upon his arrival for a NATO summit.
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