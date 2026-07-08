Ukrainian Drones Strike Russian 'Shadow Fleet' Tankers
Ukrainian drones have targeted nine Russian 'shadow fleet' tankers in the Sea of Azov, according to Kyiv's drone forces commander. A total of 19 tankers have been hit in the past 72 hours as Ukraine aims to increase pressure on Crimea.
In a strategic move, Ukrainian drones have successfully targeted nine Russian "shadow fleet" tankers in the Sea of Azov, a Ukrainian commander disclosed on Wednesday.
Over the last 72 hours, a total of 19 such tankers have been hit, according to a statement by Robert Brovdi, the head of Kyiv's drone forces, posted on Telegram.
This action signifies Ukraine's intensified efforts to isolate the strategically important Crimea region from Russian control.
ALSO READ
-
Escalating Tensions: Ukraine's Drone Strikes Hit Russian Targets
-
Ukraine's Unseen Assault: The Drone Campaign Against Russia's Shadow Fleet
-
Ukrainian Drones Target Russian Shadow Fleet in Crimea
-
Ukrainian Drones Wreak Havoc on Russian Oil Infrastructure
-
Drones Strike Shadow Fleet: Ukraine Targets Russian Tankers