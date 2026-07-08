Ukrainian Drones Strike Russian 'Shadow Fleet' Tankers

Ukrainian drones have targeted nine Russian 'shadow fleet' tankers in the Sea of Azov, according to Kyiv's drone forces commander. A total of 19 tankers have been hit in the past 72 hours as Ukraine aims to increase pressure on Crimea.

Devdiscourse News Desk | Ukrainian Drones Hit Nine Russian Shadow Fleet Tankers In The Sea Of Azov | Updated: 08-07-2026 12:39 IST | Created: 08-07-2026 12:39 IST
Ukrainian Drones Strike Russian 'Shadow Fleet' Tankers
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a strategic move, Ukrainian drones have successfully targeted nine Russian "shadow fleet" tankers in the Sea of Azov, a Ukrainian commander disclosed on Wednesday.

Over the last 72 hours, a total of 19 such tankers have been hit, according to a statement by Robert Brovdi, the head of Kyiv's drone forces, posted on Telegram.

This action signifies Ukraine's intensified efforts to isolate the strategically important Crimea region from Russian control.

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