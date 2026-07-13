Putin's Vow: Retaliation Amplified

Russian President Vladimir Putin has vowed to respond with significantly intensified strikes following Ukrainian attacks on Russian territory. Sources indicate Putin has dismissed proposals for peace negotiations, opting instead to bolster his military resolve in the wake of recent Ukrainian drone strikes on key Russian sites.

Devdiscourse News Desk | Updated: 13-07-2026 19:27 IST | Created: 13-07-2026 19:27 IST
Putin's Vow: Retaliation Amplified
Vladimir Putin
  • Country:
  • Russia

Russian President Vladimir Putin declared on Monday that any Ukrainian assault on Russian soil would be met with much stronger retaliatory strikes. He emphasized that these responses would escalate in magnitude.

Insider sources close to the Kremlin informed Reuters last week that Putin is dismissing the idea of peace talks with Kyiv. They noted that the recent Ukrainian drone attacks on Russian oil facilities and ports have only increased his determination to continue the conflict.

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