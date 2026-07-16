Kyiv Under Siege: Russian Missile Strikes Escalate Tensions
Kyiv faced a fresh wave of Russian ballistic missile attacks early Thursday, targeting a storage area in a western suburb. Mayor Vitali Klitschkko reported debris falling across the city. Ukraine's air force confirmed additional missiles nearing the capital, escalating regional tensions as citizens brace for further turmoil.
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The Ukrainian capital, Kyiv, came under intense attack from Russian ballistic missiles early on Thursday, according to official reports.
Mayor Vitali Klitschko, in a post on Telegram, confirmed that a storage area in a western suburb was hit, and debris landed in areas across the Dnipro River’s opposite bank.
Ukraine’s air force warned that more missiles were approaching the capital, heightening concerns of a further escalation in the ongoing conflict.