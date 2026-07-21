Tensions Rise as Bulgaria Considers Hosting U.S. Military Aircraft
Iran warns Bulgaria over potential U.S. military operations from its soil, as the Bulgarian government seeks parliamentary approval to host U.S. tanker aircraft. This decision could escalate tensions with Iran, which views such activity as complicity in aggression. The U.S. aims to station aircraft at Bezmer military facility.
- Country:
- Iran
Amid rising tensions, Iran has issued a warning to Bulgaria against permitting the United States to conduct military operations from Bulgarian territory.
The Bulgarian government is pursuing parliamentary approval to host up to eight U.S. tanker aircraft, marking a strategic move for the NATO and EU member.
Iranian Foreign Ministry spokesman, Esmail Baghaei, labeled such facilitation as complicity in aggression, reflecting intensifying relations after a recent ceasefire deal crumbled.
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