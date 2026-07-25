Russia Seeks to Reinforce Troops with North Korean Forces

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy announced Russia's intentions to bring in 30,000 North Korean troops to aid its ongoing conflict. Preparations in Russia’s Voronezh region have been underway since June. Previously, North Korea deployed 14,000 soldiers to the Kursk region under a mutual defense pact.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-07-2026 23:18 IST | Created: 25-07-2026 23:18 IST
Russia Seeks to Reinforce Troops with North Korean Forces
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Ukraine

In a startling revelation, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy disclosed Russia’s plans to bolster its forces in the ongoing conflict by bringing in 30,000 troops from North Korea. The announcement was made during Zelenskiy’s nightly video address on Saturday.

Zelenskiy highlighted Russia's military readiness, stating, "We also see Russia's cooperation with North Korea. Russia wants to bring in another 30,000 North Korean troops." Preparations have reportedly been underway in the Voronezh region of Russia since June to accommodate these troops.

Under an existing mutual defense pact, North Korea previously deployed 14,000 soldiers to support Russian efforts in the Kursk region in 2024, following a significant Ukrainian incursion. This ongoing collaboration signals deepening military ties between Russia and North Korea amid escalating tensions.

TRENDING

1
US Lifts Ban on Mexican Cattle Imports as Beef Prices Soar

US Lifts Ban on Mexican Cattle Imports as Beef Prices Soar

United States
2
South Korea's Ambitious AI Leap: A Summit of Tech Titans

South Korea's Ambitious AI Leap: A Summit of Tech Titans

South Korea
3
Starship's Triumph: SpaceX's Leap Toward Routine Space Travel

Starship's Triumph: SpaceX's Leap Toward Routine Space Travel

United States
4
USDA Lifts Ban on Mexican Cattle Imports Amid Screwworm Concerns

USDA Lifts Ban on Mexican Cattle Imports Amid Screwworm Concerns

United States

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

The Investment-to-Employment Gap Developing Countries Cannot Ignore

How Aid Cuts Are Hollowing Out Rural HIV Care in South Africa

Drones, Data and Doubt: The Real Economics of Precision Agriculture

Is NH-44 the Right Location for Sonipat’s New Busport?

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026