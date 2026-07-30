Escalation in the Middle East: Drone Strikes, Oil Prices Surge, and Rising Tensions

A drone hit a U.S.-owned gas tanker at Egypt's port of Damietta, intensifying Middle East tensions with U.S. President Trump vowing retaliation against Iran. Amid the escalating conflict, oil prices surged as Trump and Saudi Arabia struck Iranian-backed groups in Iraq. Iran confirmed missile firings, deepening the region's instability.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-07-2026 01:48 IST | Created: 30-07-2026 01:48 IST
Escalation in the Middle East: Drone Strikes, Oil Prices Surge, and Rising Tensions
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Tensions in the Middle East reached new heights as a U.S.-owned gas tanker was hit by a drone at Egypt's Damietta port, prompting a furious retaliation vow from President Trump against Iran.

The incident, intensifying a complex geopolitical conflict, set oil prices soaring by over 8%, disrupting global markets.

Amidst the turmoil, Trump and Saudi Arabia conducted joint strikes on Iranian-backed groups in Iraq, with Iran confirming missile launches, further escalating the volatile situation.

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