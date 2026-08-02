Drone fragments fell in Romanian territory near Ukraine border - defence ministry
A Ukrainian drone shot down near the Danube river border fell onto a Romanian farm field, causing no damage, after briefly entering Romanian airspace.
- Country:
- Romania
Fragments of a drone shot down by Ukraine near its Danube river border fell on Romanian national territory on a farm field near the village of Periprava without causing any damage, Romania's Defence Ministry said on Sunday.
The drone had previously spent 20 minutes in Romanian air space before flying into Ukraine, the ministry said without specifying its origin. Romanian F-16 fighter jets shot down three Russian drones breaching national airspace over three consecutive days in late July.
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