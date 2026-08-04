Wildberries warehouse in Russia's Tver region damaged in Ukrainian drone attack, governor says
A Ukrainian drone attack damaged a Wildberries warehouse in Russia's Tver region, but fortunately, no workers were injured during the incident.
- Country:
- Russia
A warehouse run by Russian online retailer Wildberries in Russia's Tver region was damaged in a Ukrainian drone attack, the acting regional governor said on Tuesday.
No workers were injured and emergency services were working at the scene, Vitaly Korolyov said.
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