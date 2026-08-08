Belgrade Backs Ukraine Amid Delicate Diplomatic Dance
Belgrade will support Ukraine's independence as Serbian President Aleksandar Vucic seeks to bolster economic ties while balancing EU aspirations and historic ties with Russia. Despite condemning the Russian invasion, Serbia refrains from sanctions against Russia. Economic cooperation and free trade discussions are pivotal amid the ongoing geopolitical tensions.
- Country:
- Serbia
Belgrade has pledged support for Ukraine's independence as Serbian President Aleksandar Vucic seeks to enhance economic cooperation between the countries. However, he declined to implement sanctions on Serbia's ally, Russia, amidst Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy's two-day visit to Belgrade.
Maintaining a careful diplomatic balance, Vucic reiterated Serbia's support for Ukraine's territorial integrity, acknowledging regions seized by Russia post-2014. As Serbia aspires for EU membership, it continues to rely heavily on Russian gas, complicating its international relations stance.
Amid discussions on joint infrastructure projects, energy, and food security, Vucic and Zelenskiy emphasized the importance of a free trade agreement. This agreement is vital for Serbia's WTO bid and consequential for its EU pursuit, while enduring geopolitical tensions linger.
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