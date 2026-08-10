Russia's Supreme Court Bars Yabloko from Elections
The Russian Supreme Court has prohibited the anti-war Yabloko party from participating in upcoming parliamentary elections, following a lawsuit by the pro-Kremlin nationalist party Rodina. Rodina's leader claims that Yabloko is backed by Western interests aiming to disrupt Russia's election process and stability.
- Country:
- Russia
Russia's Supreme Court has made a decisive move by barring the anti-war Yabloko party from participating in the forthcoming parliamentary elections.
This action follows a lawsuit filed by the nationalist party Rodina, which supports the Kremlin.
Rodina's leader accused Yabloko of being supported by Western interests, intent on destabilizing Russia's election process and the nation itself.