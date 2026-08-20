Mekedatu Project: A Crucial Link in the Cauvery Water Dispute

Karnataka Chief Minister DK Shivakumar advocates for the Mekedatu project, emphasizing its significance for both Karnataka and Tamil Nadu. Despite resistance from Tamil Nadu, the project aims to aid farmers across both regions by ensuring equitable water distribution from the Cauvery River, amidst ongoing legal scrutiny.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-08-2026 13:49 IST | Created: 20-08-2026 13:49 IST
Mekedatu Project: A Crucial Link in the Cauvery Water Dispute
Karnataka Chief Minister DK Shivakumar participates in the 31st Southern Zonal Council meeting (Photo/X/@DKShivakumar). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

Karnataka's Chief Minister DK Shivakumar underscored the Mekedatu project's critical role on Thursday, noting its significance extends beyond state lines to benefit Tamil Nadu. The Chief Minister assured that every drop of water from the project would aid farmers in Tamil Nadu and Puducherry.

During a meeting, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu highlighted the urgent need to address the Cauvery water issue between Karnataka and Tamil Nadu. Shivakumar emphasized the commitment to ensuring that the Mekedatu project, a key point of contention, would support agricultural needs across regions.

The longstanding Cauvery water dispute, recently reignited by the Mekedatu proposal, pits Karnataka against Tamil Nadu. The Supreme Court has mandated Karnataka to comply with water release orders, while Tamil Nadu seeks enforcement for a steady flow of Cauvery water. The court will revisit the issue on August 24.

TRENDING

1
Ukraine's Strategic Strikes: Targeting the Heart of Russian Oil Infrastructure

Ukraine's Strategic Strikes: Targeting the Heart of Russian Oil Infrastructu...

Global
2
Lost and Found: Thalassery's Warm Welcome for American Tourists

Lost and Found: Thalassery's Warm Welcome for American Tourists

India
3
Kazakhstan's Parliamentary Shift: Tokayev's Consolidating Power

Kazakhstan's Parliamentary Shift: Tokayev's Consolidating Power

Global
4
Max Verstappen's Future Secured: Red Bull Contract Extended Until 2030

Max Verstappen's Future Secured: Red Bull Contract Extended Until 2030

Global

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

Schools Should Redesign Learning, Not Retreat From AI

Debt, War, Pandemics and Climate: The New Architecture of Fiscal Risk

Africa’s Mines Are Finding Real Returns From Digitalisation

Electricity Theft Is a $89 Billion Problem: Why Smarter AI Deployment Matters More Than Bigger Models

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026