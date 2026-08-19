Tamil Nadu Staunchly Opposes Mekedatu Dam Amid Renewed Cauvery Conflict

Tamil Nadu Water Resources Minister N Anand asserts opposition to the proposed Mekedatu dam, barring Karnataka from progressing on the project amid ongoing Cauvery water disputes. The state's leadership remains firm, pursuing resolution through dialogues and legal avenues to protect water-sharing rights.

Devdiscourse News Desk | Updated: 19-08-2026 15:03 IST | Created: 19-08-2026 15:03 IST
Tamil Nadu Staunchly Opposes Mekedatu Dam Amid Renewed Cauvery Conflict
Tamil Nadu Water Resources Minister N Anand (Photo/Tamil Nadu Assembly). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

In a determined stance against the proposed Mekedatu Dam, Tamil Nadu's Water Resources Minister N Anand has vowed that Karnataka will not be allowed to advance the contentious project. His commitment was aired during a State Assembly session, amid accusations of a lenient stance from DMK MLA Durai Chandrasekaran.

The long-standing Cauvery water dispute, predominantly involving Karnataka and Tamil Nadu, centers around equitable water-sharing from the Cauvery River, with tensions heightening during drought spells. Karnataka's Mekedatu reservoir proposal reignites these inter-state tensions, opposed by Tamil Nadu over potential downstream impacts.

The Mekedatu Dam debate intensified in the Tamil Nadu Assembly on August 7, as opposition and ruling parties clashed. Udhayanidhi Stalin called for statewide unity akin to Karnataka's stance, but CM Vijay dismissed an all-party meeting for the dispute, urging focus on upholding Tamil Nadu's water rights.

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