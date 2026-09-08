Diplomatic Tensions: Israel Closes UK Consulate Over Settlement Blocks
Israel has closed Britain's consulate in East Jerusalem in response to plans by the UK, France, and Canada to ban imports from Israeli settlements in the West Bank. The move underscores growing diplomatic isolation for Israel among western allies opposed to its settlement expansions, particularly amid upcoming Israeli elections.
Israel announced on Tuesday the closure of Britain's consulate in East Jerusalem, retaliating against plans by the UK, France, and Canada to ban imports from West Bank settlements.
The closure marks a diplomatic rift, highlighting rising tensions over Israel's settlement policies and forthcoming elections.
Foreign ministers from several nations reaffirm support for a two-state solution, stressing settlement expansion threats.
ALSO READ
-
International Tensions Rise as UK, France, and Canada Challenge Israeli Settlement Policies
-
Diplomatic Tensions Rise as Israel Closes British Consulate
-
Israel Closes Britain's East Jerusalem Consulate Amid Sanction Dispute
-
Global Pushback: Blocking West Bank Settlement Imports
-
Western Allies Move to Block Imports from Israeli Settlements Amid Rising Tensions