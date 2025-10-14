Academic Ties Under Threat: America's Open Research at Risk
Amid rising geopolitical tensions, lawmakers in the US are voicing concerns about China's use of open academic research to bolster its military capabilities, prompting calls for stricter regulations. This stance risks unraveling longstanding academic collaborations and raises fears of stifling innovation within US institutions.
- Country:
- United States
For years, American and Chinese academics collaborated openly, sharing cutting-edge research. However, as China emerges as a formidable military rival, US lawmakers are expressing concerns over potential national security risks.
Senator Tom Cotton has proposed legislation to restrict collaboration with Chinese institutions. Meanwhile, US intelligence reports reveal ongoing collaboration in fields like engineering and computer science, which could bolster China's military capabilities.
Amid these tensions, experts warn overly restrictive policies could stifle US progress. While balancing innovation and security is essential, fostering continued research funding and collaboration is crucial for maintaining US competitiveness.
(With inputs from agencies.)