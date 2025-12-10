Left Menu

Drones Raise Security Concerns During Zelenskiy's Visit to Dublin

Unidentified drones appearing near Dublin amid President Zelenskiy's visit raised security concerns, though deemed non-threatening to his aircraft. Ireland's Prime Minister links these to a suspected Russian hybrid campaign. Ireland plans to enhance defense, including anti-drone technology, to protect upcoming European summits.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-12-2025 22:12 IST | Created: 10-12-2025 22:12 IST
Unidentified drones spotted near Dublin during Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy's visit have stirred security concerns, though they posed no direct threat to his aircraft, according to Ireland's Prime Minister, Micheal Martin.

The appearance of these drones has led to suspicions of a Russian-inspired hybrid campaign targeting the European Union and Ukraine, despite Russian embassy officials dismissing such suggestions as baseless.

Ireland, traditionally militarily neutral, faces pressure to bolster its defense systems, including investing in anti-drone technology, to safeguard future European Union summits amid rising regional tensions.

(With inputs from agencies.)

