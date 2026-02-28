Blast Horror: Tragedy Strikes Kakinada's Crackers Unit
A tragic explosion at a Kakinada district cracker unit resulted in 21 fatalities and many injuries. Similar incidents have occurred nearby recently. Rescue efforts reveal a scene of devastation, with responders using drones to retrieve body parts amid burning debris. Local leaders display solidarity with the affected families.
Devdiscourse News Desk | Amaravati | Updated: 28-02-2026 20:27 IST | Created: 28-02-2026 20:27 IST
- Country:
- India
A catastrophic explosion at a firecracker unit in Kakinada district claimed 21 lives and left many injured on Saturday.
The devastating incident follows a similar blast in the nearby Rayavaram area, highlighting ongoing safety concerns in such facilities. Rescue operations painted a grim picture of destruction, with responders using drones to locate fragmented remains amid the chaos.
Local leaders, including TDP Rajya Sabha MP Sana Satish Babu, have expressed deep condolences, pledging to assist rescue and relief efforts.
- READ MORE ON:
- Kakinada
- explosion
- fireworks
- blast
- disaster
- rescue
- drones
- Rajya Sabha
- Satish Babu
- fatalities
ALSO READ
Odia Workers Rescued from Thailand Hardship
Tragic Blast at Kakinada Cracker Unit: 21 Dead, Rescue Operations Ongoing
Iran's paramilitary Revolutionary Guard says it has launched its 'first wave' of drones and missiles targeting Israel. AMS
Tragic Collision in Nandyal: Family's Journey to Srisailam Ends in Disaster
Tragic Crash: Money Plane Disaster Strikes Bolivia's Capital