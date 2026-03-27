Revamped Dust Control Initiatives for Cleaner Air in Delhi-NCR

The Commission for Air Quality Management has introduced stringent dust mitigation measures for construction and demolition projects in Delhi-NCR. Beginning April 1, regulations include low-cost sensors, dust screens, and wind barriers to reduce PM10 and PM2.5 levels. Municipalities must establish collection points and integrate technologies for better waste management.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 27-03-2026 19:44 IST | Created: 27-03-2026 19:44 IST
The Commission for Air Quality Management (CAQM) has unveiled new strategies to strengthen dust control across construction and demolition sites in Delhi-NCR. From April 1, the initiative includes measures like installing low-cost air quality sensors and implementing dust screens and wind barriers.

Addressing concerns about rising particulate matter levels, SD Attri, a technical member of CAQM, emphasized at a press conference the need for strict adherence to dust mitigation measures. Despite existing guidelines, compliance gaps persist, contributing to elevated pollution levels.

Key mandates require municipal corporations to establish construction waste facilities and integrated platforms for tracking. Building authorities must verify proper disposal before approving projects, ensuring a streamlined approach to dust management in the region.

(With inputs from agencies.)

