Romania's Energy Crisis: Danube's Decline Threatens Nuclearelectrica
Romania's state-owned nuclear power producer, Nuclearelectrica, is facing potential shutdown of its last working reactor on August 13 due to declining Danube river levels affecting its cooling water supply. After closing one reactor in July, Nuclearelectrica's two Cernavoda reactors, which supply one-fifth of Romania's power, are at risk.
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Romania's nuclear power producer, Nuclearelectrica, announced a potential shutdown of its last active reactor on August 13 due to critically low water levels in the Danube River.
In response to environmental changes impacting cooling water supply, the company struggles to maintain operations, having already shut down a reactor in July.
With two reactors at Cernavoda providing approximately 20% of the nation's electricity, Romania's energy sector faces significant challenges ahead.
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