Romania's Energy Crisis: Danube's Decline Threatens Nuclearelectrica

Romania's state-owned nuclear power producer, Nuclearelectrica, is facing potential shutdown of its last working reactor on August 13 due to declining Danube river levels affecting its cooling water supply. After closing one reactor in July, Nuclearelectrica's two Cernavoda reactors, which supply one-fifth of Romania's power, are at risk.

Devdiscourse News Desk | Updated: 11-08-2026 13:23 IST | Created: 11-08-2026 13:23 IST
Romania's Energy Crisis: Danube's Decline Threatens Nuclearelectrica
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Romania

Romania's nuclear power producer, Nuclearelectrica, announced a potential shutdown of its last active reactor on August 13 due to critically low water levels in the Danube River.

In response to environmental changes impacting cooling water supply, the company struggles to maintain operations, having already shut down a reactor in July.

With two reactors at Cernavoda providing approximately 20% of the nation's electricity, Romania's energy sector faces significant challenges ahead.

TRENDING

1
Bjorn Fortuin to Captain South Africa's T20 Cricket Endeavor

Bjorn Fortuin to Captain South Africa's T20 Cricket Endeavor

South Africa
2
Russian Advances: Control in Kharkiv and Zaporizhzhia

Russian Advances: Control in Kharkiv and Zaporizhzhia

Russia
3
Patrick Avato Takes Over as IFC Country Manager for Argentina

Patrick Avato Takes Over as IFC Country Manager for Argentina

Argentina
4
UN Experts Warn of Escalating Attacks on Palestinians

UN Experts Warn of Escalating Attacks on Palestinians

Global

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

Dominican Republic Could Unlock 3% of GDP as IMF Flags Persistent ITBIS Compliance Gap

Why Some Indian Ocean Economies Thrived While Others Fell Behind: New IMF Study Explains

Bosnia’s Export Economy Faces EU Carbon Test as IMF Charts Path to a Cleaner Energy Future

China’s Retirement Reform Buys Time, but Can Jobs and AI Turn It Into Lasting Growth?

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026