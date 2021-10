Cycling-2022 Tour de France route

The route of the 2022 Tour de France, which was unveiled by organisers on Thursday: TOUR DE FRANCE

July 1. Stage 1 - Copenhagen - Copenhagen, individual time trial 13km July 2. Stage 2 - Roskilde (Denmark) - Nyborg (Denmark), 199km

July 3. Stage 3 - Vejle (Denmark) - Sonderborg (Denmark), 182km July 4. Transfer to France

July 5. Stage 4 - Dunkirk - Calais, 172km July 6. Stage 5 - Lille - Arenberg Porte du Hainaut, 155km

July 7. Stage 6 - Binche (Belgium) - Longwy, 220km July 8. Stage 7 - Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles, 176km

July 9. Stage 8 - Dole - Lausanne (Switzerland), 184km July 10. Stage 9 - Aigle (Switzerland) - Chatel Les Portes du Soleil, 183km

July 11. Rest day July 12. Stage 10 - Morzine - Megeve, 148km

July 13. Stage 11 - Albertville - Col du Granon, 149km July 14. Stage 12 - Briancon - L'Alpe d'Huez, 166km

July 15. Stage 13 - Bourg d'Oisans - St Etienne, 193km July 16. Stage 14 - St Etienne - Mende, 195km

July 17. Stage 15 - Rodez - Carcassonne, 200km July 18. Rest day

July 19. Stage 16 - Carcassonne - Foix, 179km July 20. Stage 17 - St Gaudens - Peyragudes, 130km

July 21. Stage 18 - Lourdes - Hautacam, 143km July 22. Stage 19 - Castelnau-Magnoac - Cahors, 189km

July 23. Stage 20 - Lacapelle Marival - Rocamadour, individual time trial, 40km July 24. Stage 21 - Paris La Defense Arena - Paris Champs Elysees, 112km

