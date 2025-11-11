Jannik Sinner's Dazzling Start at ATP Finals: A Show of Strength
Italian tennis star Jannik Sinner launched his ATP Finals defense with an impressive straight-sets win over Felix Auger-Aliassime, extending his indoor hardcourt streak. Despite Auger-Aliassime's spirited performance, Sinner's dominance was evident. He now battles for the world number one spot, facing competition from Carlos Alcaraz.
In a commanding display of tennis prowess, Italy's Jannik Sinner kicked off his ATP Finals title defense with a decisive 7-5, 6-1 victory against Canada's struggling Felix Auger-Aliassime at the Inalpi Arena on Monday.
Sinner's dominance was clear from the outset, as he extended his impressive indoor hardcourt winning streak to 27 matches. His tactical accuracy and overpowering serve left his Canadian opponent needing medical assistance during the second set.
The Italian ace is now in an intense race with Spain's Carlos Alcaraz for the world number one ranking, requiring a tournament win in Turin to keep his hopes alive.
