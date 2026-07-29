Russia's Athletic Struggle: Isolation and Motivation Crisis

More than a decade after its athletic suspension, Russian athletes are losing motivation. Despite the IOC lifting some bans, the World Athletics maintains its own. Federation chief Boris Yaryshevsky remains optimistic about competing in Los Angeles, although Russia has faced exclusion due to its geopolitical actions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 29-07-2026 17:53 IST | Created: 29-07-2026 17:53 IST
Russia's Athletic Struggle: Isolation and Motivation Crisis
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Over a decade into their suspension from athletics, Russian athletes are reportedly struggling with diminishing motivation, according to Boris Yaryshevsky, the federation's chief. The suspension, originated by doping scandals in 2015, worsened when Russia invaded Ukraine, prompting international isolation.

Despite recent actions by the International Olympic Committee to ease some restrictions, World Athletics has upheld its ban, aimed at preserving fair competition amidst ongoing global tensions. This continuing isolation has been detrimental to Russian athletes' performance levels.

Nonetheless, Yaryshevsky remains optimistic about Russia's participation in the 2028 Los Angeles Olympics, signaling that preparations remain robust even as international diplomacy continues to influence the sports arena. The debate on accountability for athletes versus their governments continues across various platforms.

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