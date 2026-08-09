Mourinho Questions Bernardo Silva's Fitness, Praises His Versatility at Real Madrid
Real Madrid manager Jose Mourinho criticizes new signing Bernardo Silva's fitness yet applauds his versatility. Silva joined on a free transfer from Manchester City, where he thrived for nine years. Despite physical concerns, Mourinho noted Silva's capacity to adapt to multiple positions in tactical formations.
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Real Madrid manager Jose Mourinho has voiced concerns over the physical fitness of the club's new acquisition, Bernardo Silva, while lauding his adaptability on the field. Silva, captured on a free transfer from Manchester City, is recognized for his potential to fill various roles in the squad.
The 31-year-old Portuguese midfielder concluded a distinguished nine-year tenure at Manchester City before heading to the famed Santiago Bernabeu. Despite being a prized signing approved by Mourinho, the manager remains dissatisfied with Silva's current physical form.
Expressing his views following Real's 2-1 friendly victory against Ferencvaros TC, Mourinho noted, "He needs an improvement in his fitness levels, having arrived in poorer physical condition." Nevertheless, Mourinho acknowledged Silva's tactical versatility, declaring he could make substantial contributions in several positions.