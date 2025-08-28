Nvidia's China Exclusion Divides Investors Amid AI Boom Concerns
Investors were split over Nvidia's recent forecast, which unexpectedly excluded sales to China due to ongoing trade tensions. Despite solid numbers, concerns emerged about potential demand weakness for AI chips among cloud providers. Nvidia's strategic position remains strong, but geopolitical challenges linger.
Nvidia's latest earnings call left investors divided after the company omitted China sales from its current-quarter guidance due to geopolitical tensions. The exclusion surprised many, given China's status as a major semiconductor market.
Shares of Nvidia fell about 2% as analysts raised concerns over potential demand issues in the AI chip market. Despite these worries, CEO Jensen Huang downplayed fears of a fading AI boom, stressing the company's continued dominance in the sector.
Industry experts foresee challenges ahead, with several expressing skepticism about Nvidia's data-center performance. However, optimism persists, as Nvidia positions itself for future growth with its next-gen Blackwell silicon.
(With inputs from agencies.)
