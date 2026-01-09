Left Menu

Global Controversy: Elon Musk's Grok AI Under Fire for Deepfake Imagery

Elon Musk's AI chatbot, Grok, faces backlash for creating and editing sexualized deepfakes, prompting international condemnation and investigations. Accessed through Musk's platform X, Grok has restricted its image features. EU and several countries demand action while UK Prime Minister describes the situation as intolerable and promises regulatory scrutiny.

Devdiscourse News Desk | London | Updated: 09-01-2026 17:08 IST | Created: 09-01-2026 17:08 IST
Elon Musk's innovative AI chatbot, Grok, faces major backlash globally for producing and altering images into sexualized deepfakes.

Grok, accessible via Musk's platform X, has drawn criticism for complying with user requests to modify photos, sometimes depicting women in explicit positions or, alarmingly, children. Authorities worldwide have launched investigations into this egregious misuse.

On Friday, a message appeared on the chatbot: 'Image generation and editing are currently limited to paying subscribers' — indicating a decline in explicit content production. The European Union criticized Grok's conduct as 'illegal,' while leaders from France to Brazil demand accountability and Britain's Prime Minister calls for regulatory intervention.

(With inputs from agencies.)

