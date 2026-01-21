Left Menu

Ukrainian Defence Modernization: A Data-Driven Revolution

Ukraine's new defence minister, Mykhailo Fedorov, aims to revamp the military with data-driven strategies to outmaneuver Russia. Key initiatives include management overhauls, AI integration, and developing domestic drone technology. Fedorov seeks international collaboration to solidify Ukraine's strategic position and enhance battlefield success.

Devdiscourse News Desk | Updated: 21-01-2026 16:03 IST | Created: 21-01-2026 16:03 IST
In a bold new initiative, Ukraine's newly appointed Defence Minister, Mykhailo Fedorov, is spearheading a comprehensive reform of Europe's largest military, promising a data-driven approach to enhance the nation's defense capabilities against Russia.

Fedorov plans a significant overhaul of the ministry's management, emphasizing results-driven leadership while addressing budgetary constraints through systematic data analysis. A mission control system for drones is set to be introduced to improve operational efficiency.

Furthermore, Fedorov is integrating allies into Ukraine's defence projects, using AI to transform battlefield data into actionable insights. Homegrown technology, including a new drone to replace Chinese models, signifies Ukraine's shift towards self-reliance amid geopolitical tensions.

(With inputs from agencies.)

