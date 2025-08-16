Putin arrives in Alaska for a summit with Trump on the Russia-Ukraine war, reports AP.
PTI | Jointbaseelmendorf-Richardson | Updated: 16-08-2025 00:30 IST | Created: 16-08-2025 00:30 IST
Putin arrives in Alaska for a summit with Trump on the Russia-Ukraine war, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Space Diplomacy: NASA and Russia's Face-to-Face Meeting Signals New Collaboration
Germany Bolsters Ukraine's Defense with Patriot Systems
Ukraine Under Siege: The Unrelenting Onslaught of Drones and Missiles
US-India Tensions Rise Over Russian Oil Imports
Tragedy Amidst Conflict: Child's Death Highlights Kyiv's Crisis