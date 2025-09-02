Security personnel ask Maratha protesters to vacate CSMT premises in Mumbai immediately following HC's orders: Officials.
PTI | Mumbai | Updated: 02-09-2025 14:46 IST | Created: 02-09-2025 14:46 IST
