Ukraine's president says at least 20 civilians killed when a Russian glide bomb strikes an eastern Ukrainian village, reports AP.
PTI | Kyiv | Updated: 09-09-2025 15:19 IST | Created: 09-09-2025 15:19 IST
