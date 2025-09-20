Singer Zubeen Garg's body handed over to his team members in Singapore: Assam CM Himanta Biswa Sarma.
PTI | Guwahati | Updated: 20-09-2025 10:13 IST | Created: 20-09-2025 10:13 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
